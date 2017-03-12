СБУ опровергает сообщения о задержании в Одессе журналиста российского телеканала

20:22, 12 марта 2017
Общество
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Служба безопасности Украины опровергает сообщения отдельных украинских интернет-изданий о задержании в Одессе по подозрению в шпионаже журналиста российского пропагандистского телеканала "Россия-1".

Ни одного российского журналиста за шпионаж СБУ не задерживала / УНИАН

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Эта информация абсолютно фейковая. Обратите внимание - в ней не указаны ни время, ни дата, ни фамилия, ни место задержания якобы российского журналиста СБУ», - сказал советник.

Он подчеркнул, что ни одного русского журналиста за шпионаж СБУ не задерживала никогда.

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Ранее некоторые региональные интернет-издания сообщили, что якобы СБУ в Одессе 11 марта задержала корреспондента одного из российских телеканалов.

По их информации, задержанный является сотрудником телеканала «Россия-1» и ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.

Позже появилось опровержение и перед читателями извинились за дезинформацию.

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Теги: #Россия#СБУ#задержание#журналист