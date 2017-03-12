В Одессе задержали корреспондента российского канала, ему инкриминируют шпионаж – СМИ

В Одессе правоохранители задержали корреспондента одного из российских пропагандистских телеканалов «Россия – 1». Задержание произошло 11 марта. Об этом сообщает местное издание «Таймер» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.

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В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации получить не удалось.

Как сообщал УНИАН ранее, по результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов", что имеет юрисдикцию Российской Федерации, Нацсовет 23 февраля приняла решение изъять его из перечня разрешенных в Украине.