Власти ОАЭ сняли обвинения с украинки и ее жениха за внебрачную связь

29-летний Калвервел и 27-летняя Ногай были задержаны 8 марта после того, как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна, передает Русская служба ВВС.

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После того, как молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке, они были арестованы в больнице за внебрачный секс, который считается в ОАЭ незаконным.

Вскоре после этого родители арестованных обратились к властям ОАЭ с просьбой освободить молодых людей. Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние пять лет и начал встречаться с Ириной Ногай в 2014 году.