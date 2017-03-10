Власти ОАЭ сняли обвинения с украинки и ее жениха за внебрачную связь
14:32, 10 марта 2017Общество
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов сняли обвинения во внебрачной связи с гражданина ЮАР Эмлина Калвервела и его украинской невесты Ирины Ногай.
Украинка жаловалась на боли в животе и обратилась к врачу, который выяснил что она беременна / arabianbusiness.com
29-летний Калвервел и 27-летняя Ногай были задержаны 8 марта после того, как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна, передает Русская служба ВВС.
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После того, как молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке, они были арестованы в больнице за внебрачный секс, который считается в ОАЭ незаконным.
Вскоре после этого родители арестованных обратились к властям ОАЭ с просьбой освободить молодых людей. Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние пять лет и начал встречаться с Ириной Ногай в 2014 году.
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