В Брюсселе обсудят, как уменьшить газовую зависимость от России

Ситуацию с газоснабжением в Европе обсудят сегодня в Брюсселе. Неотложное заседание Координационной группы ЕС по газу созвала Еврокомиссия, передает 5 канал.

Представителей Украины и России не пригласили, ведь встречу посвятили исключительно оценке масштабов полученных убытков из-за отключения газа и разработке предупредительных мер на будущее. В частности - как сделать страны ЕС менее зависимыми от российского топлива.

Накануне Еврокомиссия и председательствующая в Евросоюзе Чехия приветствовали газовые договоренности премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Однако как и раньше, отметили - европейский потребитель вздохнет с облегчением лишь когда транзит газа в Европу через Украину возобновится. "Газпром" полностью прекратил его почти две недели назад - седьмого января.