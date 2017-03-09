В Крыму активисты почтили память Шевченко и устроили просмотр фильма о Кобзаре, несмотря на запрет

На территории оккупированного Крыма запретили 9 марта чествовать память Тараса Шевченко, говорится в сюжете ТСН.

Однако, отмечается, что несмотря на запрет, люди пришли к памятнику Кобзарю и возложили цветы.

Официальное разрешение на проведение акции памяти Шевченко позволили лишь провластной организации «Украинская община Крыма».

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Но крымские активисты решили все равно повести чтение произведений в своем офисе и организовать просмотр фильма о Кобзаре.

Напомним, в украинских городах прошли акции чествования памяти Тараса Шевченко.

В Харькове утром пришли к памятнику Кобзарю принесли цветы представители духовенства, городского и областного советов, чиновники, дипломаты, активисты и просто неравнодушные жители города. После этого молодые люди прочитали стихи поэта, а украинский хор исполнил несколько народных песен.

Также в Днепре на площади между облгосадминистрацией и областным советом трехсот активистов сформировали государственный символ Украины – малый герб, трезубец.

Также сегодня, 9 марта, президент Украины Петр Порошенко вручил художникам национальные премии имени Тараса Шевченко 2017 года.