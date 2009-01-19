Чиновники всех госадминистраций Закарпатья получат ползарплаты

За январь чиновники Закарпатской областной государственной администрации и всех райгосадминистраций получат лишь половину зарплаты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного финансового управления Закарпатской ОГА Петр ЛАЗАРЬ.

По его словам, зарплата работников Закарпатской облгосадминистрации в январе будет профинансирована на 52%: во временном расписании ассигнований государственного бюджета Украины на первый квартал 2009 года на осуществление исполнительной власти в Закарпатской области (то есть для всего аппарата Закарпатской ОГА и, соответственно, всех управлений по райгосадминистрациям) предусмотрено всего 2,5 млн. грн., в то время как на январь 2008 года такие выплаты достигли 4 млн. грн.

«Это значит, что работникам управлений в области и по районам не будут выплачены даже защищенные статьи (а это оклад, ранг, выслуга), о премии никто и не говорит», - уточнил П.ЛАЗАРЬ.

Начальник финуправления также сказал, что обеспокоен такими ограничениями, поскольку в целом бюджет Закарпатья на 60% зависит от дотаций из государственного бюджета.

Также, по словам П.ЛАЗАРЯ, любой человек может подать в суд по поводу невыплаты в полном объеме заработной платы, и выиграть дело.

К тому же, согласно доведенным из Киева показателям, зарплаты работников аппарата Закарпатской ОГА и РГА в этом году будут уменьшены, по меньшей мере, на 8%.

Главный финансист Закарпатья также сообщил, что в 2008 году средняя заработная плата работников областных управлений составляла 2 700 грн., по районам – 2000 грн. «Это не такие уже и большие зарплаты, если их еще и урезают – не известно, чего можно ожидать, люди просто разбегутся, направятся «в бизнес» или на заработки. А как бы то ни было, это все же специалисты, которые уже знают свое дело, и где взять других, особенно с опытом, не известно», - заметил П.ЛАЗАРЬ.