На Черниговщине СБУ задержала распространителя антиукраинских материалов в соцсетях

Об этом УНИАН сообщила пресс-группа управления СБУ в Черниговской области. Согласно сообщению, агитатора работники спецслужбы задержали в Прилуках.

Правоохранители зафиксировали, что человек регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, которые призывали к изменению государственной границы Украины и популяризировали террористические организации «ДНР» и «ЛНР». Информацию агитатор получал от куратора с оккупированных боевиками территорий.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Сегодня в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное следствие.