Суд разрешил заочное расследование против главаря "донских казаков" Козицына

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 7 марта по постановлению Печерского районного суда Киева было удовлетворено соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ.

Отмечается, что Козицин в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан России и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции.

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Кроме того, как отметили в ГПУ, Козицын организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом; незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и прочее жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами.

"В ближайшее время обвинительный акт в отношении Козицына будет направлено в суд, где будет инициирован вопрос о проведении специального судебного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 27 декабря с помощью международной курьерской службы было доставлено на территорию России и вручено Козицину лично уведомление о подозрении.