Газпром: наша задача - подготовить документы

"Газпром" работает над тем, чтобы документы о поставках газа Украине и его транзите через украинскую территорию были подписаны в понедельник, сообщил РИА Новости официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Мы работаем над тем, чтобы документы были подписаны в понедельник", - сказал он.

"Наша задача - это подготовить документы к подписанию", - добавил Куприянов.

В воскресенье утром он сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" уже начали подготовку документов, необходимых для возобновления поставок российского газа Украине и транзита "голубого топлива" через территорию этой страны европейским потребителям.

Ожидается, что на подписании будут присутствовать премьеры двух стран Юлия Тимошенко и Владимир Путин. Об этом сообщил источник в правительстве РФ.