В запорожских школах - от 13 до 20 градусов

В Запорожье с понедельника возобновится учебный процесс в школах, прерванный 9 января в связи с невозможностью обеспечить необходимую температуру в классах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "с 19 января во всех общеобразовательных учреждениях Запорожья начнется семестр текущего учебного года».

По словам заместителя начальника горуправления образования Наталии ВИТКОВСКОЙ, во всех школах города отрегулировали температурный режим. «В зависимости от подачи теплоносителя и проекта школы, температура в классах колеблется от 13-ти градусов (в новостройках Хортицкого района) до 20-ти градусов по Цельсию в старых школах в Орджоникидзевском районе", - сказала она.

"Отрабатывать" пропущенные дни школьникам не придется.

"Методические службы взяли под контроль учебные планы учителей, предусматривающие интенсификацию учебного процесса", - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 9 января управление образования и науки Запорожского горсовета выдало приказ о продлении в Запорожье каникул в школах до 19 января в связи с погодными условиями и несоответствием температурного режима в общеобразовательных школах нормативным требованиям".