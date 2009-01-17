Черновицких школьников начали обучать обогащению через экономию

В черновицких школах на время энергетического кризиса в стране ввели урок „Экономно жить - себя и страну обогатить”.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Черновицкого городского управления образования Валентина МАЛЫШЕВСКАЯ, первый такой “урок бережливости” прошел 16 января во всех школах города.

По словам В.МАЛЫШЕВСКОЙ, целью таких уроков станет ознакомление учеников “с элементарными экономическими понятиями, такими как „ресурсы”, „бюджет” (бюджет государства и семьи, предприятия, учреждения, организации), „потребность”, сформировать бережливость, умение соотносить свои желания с возможностями, научить экономно и бережливо использовать воду, газ, электроэнергию”.

Школьники на таких уроках получают практические задачи - подсчитать, сколько денег они смогут сэкономить в семейном бюджете благодаря экономному использованию газа, воды и света. Для этого их ознакомят с тарифами на энергоносители и коммунальные услуги, методами их расчета и способами экономии энергоносителей – использованием в быту энергоэкономных приборов, утеплением помещений и т.п.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета, к эксперименту по внедрению энергосберегающих мер привлекут все школьные коллективы, и через месяц, по результатам энергоаудита, установят, какая школа больше всего сэкономила энергоносителей. Победитель получит дополнительные средства на школьные потребности – приобретения нового оборудования.

К пропаганде принципов бережливости среди юных черновчан согласились присоединиться городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК, его заместители, руководители департаментов и управлений.