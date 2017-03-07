Две трети читателей УНИАН считают "цирком на дроте" ситуацию со "слабым здоровьем" Насирова – опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 66% читателей ответили, что их тошнит от коррупционеров-симулянтов со "слабым здоровьем" и считают нынешнюю ситуацию с отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым "очередным цирком на дроте".

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В то же время 25% опрошенных заявили, что "прекрасно" относятся к этой ситуации, ведь впервые со времен независимости в Украине судят чиновника такого уровня.

При этом 3% респондентов все же предполагают, что у Насирова могут быть проблемы со здоровьем. Но в то же время убеждены, что нельзя дать ему сбежать.

Лишь 1% читателей ответили, что обвинения НАБУ в адрес Насирова ничтожны, а также констатировали, что суд над человеком в таком физическом состоянии является дикостью.

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Еще 5% читателей заявили, что им все равно, и что они не понимают, почему вокруг этого дела такая шумиха.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева наконец смог избрать меру пресечения отстраненному председателю ГФС Романа Насирову, подозреваемого в злоупотреблении властью и нанесении убытков государству на сумму почти 2 млрд грн. Суд арестовал чиновника до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.