В Молдову отвезли документы по экстрадиции Чауса

Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.

"В понедельник детективы НАБУ лично отвезли документы на экстрадиционный арест в Кишинев, в прокуратуру Молдовы", - сообщили в САП.

В то же время другие собеседники УП в правоохранительных органах отметили, что ситуация может быть непростой, поскольку есть запрос на экстрадицию, в Молдове на него заведено уголовное дело, и не исключено, что есть просьба о политическом убежище от Чауса.

Читайте такжеОбвинительный акт в отношении судьи-взяточника из Днепра направлен в суд – НАБУ

Также издание обратилось в прокуратуру Молдовы с запросом, просил ли Чаус о политическом убежище, но пока ответа не получило.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, в Кишиневе суд арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток, заявил глава антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова Виорел Морарь.