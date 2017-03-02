В Молдове арестовали судью-"баночника" Чауса

"Решение принято только что. Началось заседание в 15:30. Он арестован в рамках дела о незаконном пересечении границы. Когда будет рассмотрение по сути дела - еще неизвестно. Мы пока ведем расследование", - цитирует Мораря Цензор.Нет.

Он также добавил, что содержаться Чаус будет в изоляторе следственного содержания, в Кишиневе.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.

Украинцам громкое задержание Чауса, скорее, запомнилось оригинальным способом хранения денег - в обычных стеклянных банках в огороде.