Фирташ предлагает, чтоб за ГТС Украина получила газовые месторождения

Украина должна вернуться к идее создания совместного с Россией консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) и предложить российской стороне взаимовыгодные условия, заявил в прямом эфире телеканала "Интер" в субботу совладелец RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ. По его словам, вкладом Украины может стать ГТС, а вкладом РФ - газовые месторождения.

"Мы вложим в консорциум трубу, а вы положите в трубу газовые месторождения", - сказал Фирташ, пояснив, что таким образом Украина сможет добывать необходимое для покрытия своих потребностей количество газа.

По мнению Фирташа, отказываться от идеи создания консорциума не следует, но что это не означает, что ГТС будет потеряна для страны: "Она останется здесь, никто ножовками трубу пилить не будет".

"Мне кажется, сидеть как собака на сене - это абсолютно неправильно", - цитирует РИА "Новости" .

Принимавший участие в телепередаче первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов тут же выступил против предложения создать консорциум, отметив, что если бы сейчас в условиях газового кризиса газотранспортной системой управлял консорциум, то российский газ транспортировался бы в Европу, а регионы Украины оказались бы отрезаны от газоснабжения.

Изменение формы собственности газотранспортной системы в Украине запрещено законодательно, ГТС находится под полным контролем государства. Президент Украины Виктор Ющенко заявил в интервью Би-Би-Си и на пресс-конференции в Киеве, что одной из целей "газовой атаки" России на Украину как раз и является завладение украинской ГТС.