Ющенко про газ, Европу, кризис, правду и политический фактор

В рамках рабочего визита в Великобританию Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Лондоне дал интервью российской и украинской службам Би-Би-Си.

Как сообщает пресс-служба Президента, главная тема интервью – ситуация вокруг газового кризиса.

Отвечая на вопрос о цели визита Главы Украинского государства в Лондон, Президент отметил, что одна из них – донести правду европейскому сообществу о том, как развивался газовый кризис.

В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что Украина не сделала ни одного шага, чтобы поставки российского газа в Европу прекратились.

Он также высказал убеждение, что Украина и Россия должны взять на себя выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактами с европейскими потребителями: Россия – по поставкам газа, Украина - по его транзиту. В то же время Президент в который раз отметил, что Украина гарантирует начать транзит российского газа в Европу, как только российская сторона возобновит его поставки в необходимых объемах.

В интервью В.ЮЩЕНКО также выразил убеждение, что сложившаяся ситуация с поставками российского газа обусловлена политическим фактором, в основе которого – попытка «изменить статус украинской ГТС (газотранспортной системы)».