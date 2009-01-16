Завтра в Киеве будет идти снег

На территории Украины 17 января будет облачная погода. Ожидается снег и мокрый снег, в южной и восточной части с дождем. Местами туманы; местами, кроме юга, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, на юге и востоке юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура в северных и западных областях на протяжении суток 17 января будет 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и Киевской области ожидается облачная погода. Будет идти снег и мокрый снег, возможно слабое налипание мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток по области 0-5° мороза. По г. Киеву температура в течение суток 1-3° мороза.