Судья, пока достраивала дом возле Межигорья, получила квартиру в центре Киева за $0,5 миллиона (видео)

В 1988 году судья Охримчук получила служебную квартиру на ул. Горького в Киеве, говорится в расследовании Марины Ансифоровой для программы "Наші гроші. Досудилися".

В 2005-м судья решила вернуть квартиру государству с мотивировкой, что дом запланирован под снос. После этого Охримчук стала в очереди на улучшение жилищных условий и в том году получила от города квартиру на соседней улице площадью 190 кв м.

Читайте также"Не церковь и не храм": журналисты показали дом полтавского судьи (фото, видео)

В заявлении на улучшение жилищных условий судья указала семью из четырех человек – себя, мужа и двух дочерей. Законодательство предусматривает, что площадь жилья по этой схеме улучшение жилищных условий рассчитывается по показателю 13,69 кв. м на человека. Таким образом, семья судьи претендовала на квартиру около 55 кв. м. Но получила жилье, почти в четыре раза больша. Сама Охримчук говорит, что ей просто повезло.

По оценкам риэлторов, стоимость такой квартиры составляет $400-500 тыс.

"В то время, когда рассматривалась заявка судьи на улучшение жилищных условий, ее семья купила участок под Киевом, где начала строительство двухэтажного дома. Это жилье неподалеку Межигорья записали на младшую дочь Надежду судьи Охримчук, которая также была указана в заявлении на улучшение жилья", - говорится в расследовании.