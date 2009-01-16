Лавров рассчитывает, что Обама не будет пропихивать Украину в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ рассчитывает, что новоизбранный президент США Барак ОБАМА не будет лоббировать расширение НАТО за счет Украины и Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛАВРОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Думаю, что это та тема, которая виртуальна по сравнению с проблемой финансового кризиса, с которой новой администрации неизбежно придется столкнуться с первых же дней своей работы», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его мнению, входить в эти геополитические проекты ценой подрыва стабильности и создания дополнительных разделительных линий будет иметь «очень дорогую цену с точки зрения распыления усилий»

Он уверен, что усилия новой администрации должны быть сконцентрированы на реальных проблемах, а не удовлетворении чьих то амбиций, которые являются движущей силой проекта расширения НАТО.

«Этот проект абсолютно ненужный в современных условиях, который не объединяет, а разделяет и нам нужна объединительная повестка дня у России и НАТО, у Украины и НАТО, любой страны, которая расположена в этом регионе, и которая ответственно подходит к своей роли», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его мнению, сейчас с Альянсом можно взаимодействовать в самых разных формах для решения существующий проблем.

«А расширения ради расширения для освоения геополитической территории, ради того, чтобы кому-то что-то доказать – это уже не из сферы виртуального. Думаю, что новая администрация будет в полной мере соизмерять свои приоритеты, задачи и возможности», - сказал он.