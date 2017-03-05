Нигерийские пираты освободили захваченного в плен украинского моряка

Украинец из экипажа захваченного пиратами у берегов Нигерии судна BBC Caribbean освобжден и находится в безопасности. Об этом в Twitter сообщил Департамент консульской службы МИД.

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Он находится в безопасности, сообщил Департамент, не уточняя подробностей.

В то же время российские СМИ сообщают об освобождении восьмерых моряков. По их данным, в команде было три севастопольца, а также граждане России. Моряков удалось освободить благодаря выкупу, сумма не оглашается.

Захоплений піратами українець-член екіпажу судна #BBCCaribbean звільнений і перебуває в безпеці. pic.twitter.com/8or41uWNAC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) March 5, 2017

Как сообщал УНИАН, экипаж BBC Carribean был захвачен в плен неизвестными в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Судно принадлежит немецкой компании. Консульство Украины в Гамбурге оперативно установило контакт с судовладельцем и находится с ним на связи.