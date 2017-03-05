Нигерийские пираты освободили захваченного в плен украинского моряка

13:43, 05 марта 2017
Общество
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Пираты освободили захваченный экипаж судна BBC Caribbean. В заложниках у пиратов были семеро россиян и украинец.

Команду корабля захватили в заложники у берегов Нигерии / МИД

Украинец из экипажа захваченного пиратами у берегов Нигерии судна BBC Caribbean освобжден и находится в безопасности. Об этом в Twitter сообщил Департамент консульской службы МИД.

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Он находится в безопасности, сообщил Департамент, не уточняя подробностей.

В то же время российские СМИ сообщают об освобождении восьмерых моряков. По их данным, в команде было три севастопольца, а также граждане России. Моряков удалось освободить благодаря выкупу, сумма не оглашается.

Как сообщал УНИАН, экипаж BBC Carribean был захвачен в плен неизвестными в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Судно принадлежит немецкой компании. Консульство Украины в Гамбурге оперативно установило контакт с судовладельцем и находится с ним на связи.

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Теги: #заложники#пираты