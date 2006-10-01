Лесной пожар близ Ялты погасить пока не удается

До сих пор не удается погасить пожар под Ялтой. Там горит Ливадийский лес, пламя охватило уже 18 гектаров. Жертв и пострадавших нет.

Как передает «5-й канал», представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины сетуют, что через сильный ветер тушение дается им очень сложно. На месте работает 250 специалистов. Задействованы 22 единицы специальной и приспособленной техники.

Людей пока еще эвакуировать не будут, но МЧС не исключает, что из огненной ловушки придется спасать своих собственных работников.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории Ялтинского лесничества возник в субботу в 13.40. В воскресенье утром площадь пожара составляла 14 га.