Тимошенко обсудила с премьером Чехии ситуацию с поставками газа из РФ
18:24, 13 января 2009Общество
4413
Сообщила пресс-служба Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня провела телефонный разговор с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Собеседники обсудили ситуацию с поставками газа из России и его транзитом через территорию Украины в страны Евросоюза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter