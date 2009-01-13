Тимошенко обсудила с премьером Чехии ситуацию с поставками газа из РФ

18:24, 13 января 2009
Общество
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Сообщила пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня провела телефонный разговор с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с поставками газа из России и его транзитом через территорию Украины в страны Евросоюза.

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