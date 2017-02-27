Крымчане понимают, в какую передрягу попали - Чубаров

Такое мнение высказал народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, как сообщает "Обозреватель".

"Крымчане, которые были и остаются верными Украине и понимают истинные мотивы вторжения России и российской власти, они более критичны к нам. Через неприятие, как им кажется, Украиной более решительных действий, которые бы, с их точки зрения, способствовали освобождению Крыма. Такие люди ненавидят оккупантов и надеются на возвращение Крыма в состав Украины. Но в то же время они достаточно жестко относятся и к украинскому политикуму. Но не украинского государства, а к украинскому политикуму", - отметил он.

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Также он добавил, что "украинский политикум дает такие основания каждый день своими громкими скандалами, непутевым поведением в ВР и заявлениями об аренде Россией Крыма".

"Те, у кого были иллюзии – наконец открывают глаза. А те, кто не имел иллюзий – еще больше убеждаются в своем выборе неприятия России", - добавил Чубаров.