Инцидент вокруг крымскотатарского батальона на Чонгаре исчерпан - Чубаров

"Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины – жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей", - написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, ожидая такого решения "молодые люди (и не совсем молодые) в составе общественной организации «Аскер» проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КПП «Чонгар», «Чаплынка» и «Каланчак» в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом".

"При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением «Аскер» был, мягко говоря, неудобен. Нежелательными «аскеровцы» стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе. Естественно и они выступали стороной, стремившей вытеснить «Аскер» за пределы занимаемых им мест дислокаций", - пояснил Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что к 11.00 место базирования общественного объединения «Аскер» на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечением жизнедеятельности лагеря дислокации.

Как сообщал УНИАН, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Чубаров 13 февраля подтвердил факт нападения на общественную организацию "Аскер", на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

В ВСУ в свою очередь опровергают слова Чубарова, заявляя, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

"Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины", - отмечается в сообщении ВСУ.