Россия перебросит зенитно-ракетные комплексы "Бук" в оккупированный Крым

Их задача - якобы защита кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, передают Известия.

По мнению экспертов, военно-морские "Буки" вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 Воздушно-космических сил России "в случае необходимости" полностью закроют небо над полуостровом и Черным морем.

Читайте такжеКатастрофа Boeing 777: Эксперты Bellingcat установили причастных к транспортировке "Бука"

Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка (ЗРП), который базируется в Севастополе. На первом этапе ЗРП получит комплексы "Бук-М2", а в последующем — более совершенные "Бук-М3". Правда, точная дата начала перевооружения пока неизвестна. Сейчас на вооружении 1096-го полка стоят зенитно-ракетные комплексы "Оса".

"Бук-М2" поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км. А крылатые и баллистические ракеты "берет" на дальности до 20 км. При этом от ЗРК не спасутся даже летящие в стратосфере высотные стратегические разведчики. Ракеты "Бука" достают цели на высоте 25 тыс. м. В то же время комплекс "Оса" поражает цели на расстоянии не более 10 км и на высоте чуть более 5 тыс. м.