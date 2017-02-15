Рейс смерти: в Bellingcat узнали новые детали катастрофы MH17

Один из докладов Bellingcat в полном объеме обнародует, однако другой – не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию, пишет ТСН.uа.

Согласно сообщению, засекреченный доклад передан непосредственно Объединенной следственной группе (Joint Investigation Team, - JIT), которая под руководством голландских специалистов занимается расследованием аварии Boeing 747.

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Вместе с тем, Bellingcat представил некоторые детали засекреченного доклада. В нем, в частности, описаны военные подразделения, машины и конкретные лица, которые были задействованы в транспортировке "Бука", которым был сбит самолет, из России в Украину и обратно.

В докладе также впервые описаны машины конвоя и их водители, сопровождавшие зенитно-ракетный комплекс. Среди них Bellingcat отдельно выделил грузовик с номером "4267 AH 50". Именно на ней перевозили "Бук" с порядковым номером "332", из которого и был сбит МН17.

В докладе, под названием "Установление личности "Мрачного", который будет обнародован в скором времени, говорится о генерал-майоре, которого связывают с падением MH17".

Так, в материалах появится новая информация о Сергее Николаевиче Дубинском, который, вероятно, и является "Мрачным". Россиянин с таким позывным ранее фигурировал в перехваченных телефонных разговорах, обнародованных СБУ. Именно он занимался транспортировкой по территории Украины "Бука", с помощью которого 17 июля 2014 года был сбит Boeing 747 с сотнями пассажиров на борту.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.