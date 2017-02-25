Савченко опубликовала список пленных, которых посетила на оккупированном Донбассе

Соответствующий список Савченко разместила на Facebook.

"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские", - написала Савченко.

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Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу её поездки в Донецк. Также 24 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».