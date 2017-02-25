Джемилев: агрессивная пропаганда РФ превосходит пропаганду советского тоталитарного режима

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что агрессивная пропаганда Российской Федерации превосходит пропаганду советского тоталитарного режима.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международного форума «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» сегодня в Киеве.

"Агрессор имеет очень мощную пропагандистскую машину, отупляющую, зомбирующую, агрессивную пропагандистскую машину. Я мало знаком с методами нацистско-геббельсовской пропаганды, но могу смело утверждать, что по степени агрессивности, лживости, беспардонности, нынешняя российская пропаганда намного превосходит пропаганду советского тоталитарного режима", - заявил Джемилев.

"Работает целый огромный штат высокооплачиваемых специалистов в области лжи, дезинформирования мировой общественности. Существуют целые фабрики троллей, где сотни оплачиваемых людей на всех языках мира пишут комментарии ко всем публикациям, отражающих, так сказать, пропутинскую точку зрения", - добавил Джемилев.

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"К сожалению, мы чувствуем, видим негативные последствия этой пропаганды. Если даже глава великой демократической страны в ходе своей предвыборной кампании говорит о том, что «да, я слышал, вроде бы сами жители Крыма хотели оказаться в оккупации и поэтому стоит, наверное, договорится с Путиным относительно будущего статуса Крыма», то можно предположить, какова степень информированности миллионов и миллионов людей, чья жизнь не связана с политикой", - сказал уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа.

Также он считает, что необходимо улучшить информированность и самих граждан Украины.

"Если бы наши люди, весь наш политический истеблишмент, наши народные депутаты в достаточной мере были бы информированы о том, в каком положении оказались люди в оккупированном Крыму, особенно те люди, которые хотят сохранить свое национальное и человеческое достоинство, не принося ущерб при этом базовым интересам своей страны и своего народа, то может быть, в Украине было бы меньше или вообще б не было таких умников, которые предлагают отложить вопрос деоккупации Крыма на пару десятков лет или сдать в аренду Крым вместе с его жителями Путину...", - добавил он.