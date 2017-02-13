Джемилев назвал единственный рычаг давления на Россию

Об этом заявил народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Апостроф.

По его словам, санкционное давление значительно ухудшило ситуацию в РФ, в то же время они отрицательно сказываются и на европейской экономике.

"По 2016 году еще пока полных данных нет, но в 2015 году все страны Евросоюза от этих санкций и контрсанкций потеряли 17,5 миллиардов долларов. Это примерно 0,5 валового национального продукта Германии, одной только Германии. А если разделить на все страны, а это 28 стран Евросоюза, то это получается мизер. Но и это, конечно, вызывает возмущение в деловых кругах", - рассказал Джемилев о потерях ЕС.

Он отмечает, что в России ситуация довольно напряженная.

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"В то же время Россия потеряла 5% валового национального продукта. Это примерно 260 миллиардов долларов, плюс ежегодный отток не менее 100-150 миллиардов долларов. Вот если такими темпами они будут идти (свой резервный фонд они уже исчерпали, сейчас полезли в Фонд благосостояния, говорят, что еще около 250 миллиардов золотовалютных резервов есть, но это огромная страна), то это год максимум", - добавил Джемилев.

Однако, кроме санкционного давления, не может быть альтернативы влияния на Москву.

"Ничего не может служить (альтернативой - Ред.). Или идти военным путем, или санкции. Больше никак", - подытожил он.