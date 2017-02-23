Высший совет правосудия уволил 17 судей из оккупированных Крыма и Донбасса

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба ВСП.

В частности, Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об увольнении судей АР Крым, города Севастополя и Донецкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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В соответствии с пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины, основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявлено его несоответствие занимаемой должности.

Следовательно, Высший совет правосудия принял решение об увольнении в соответствии с решениями ВККС за совершение существенного дисциплинарного проступка судей:

- Окружного административного суда Севастополя - Сергея Водяхина, Сергея Москаленко, Евгения Гаманко, Елены Киселевой, Юлии Кононовой, Светланы Суворовой;

- Хозяйственного суда Севастополя Наталии Плиевой, Елены Юриной, Игоря Харченко;

- Севастопольского апелляционного хозяйственного суда Владимира Коваля и Виктории Сотулы;

- Окружного административного суда Автономной Республики Крым Татьяны Ольшанской Галины Цыгановой;

- Симферопольского районного суда Автономной Республики Крым Любви Родькиной;

- Гагаринского районного суда Севастополя Натальи Поповой;

- Хозяйственного суда Донецкой области Ярослава Мирошниченко;

- Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области Оксаны Зарицкой.