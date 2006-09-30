Табачник знает как убрать взятки из вузов

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что для преодоления проблемы взяточничества в высшей школе необходимо ввести систему независимой оценки знаний – тестирование.

Как сообщили УНИАН в Службе вице-премьера, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал вчера во время вручения наград лучшим педагогам и преподавателям Украины.

Знания учеников оценивает машина и повлиять на этот процесс незаконными путями уже невозможно», – подчеркнул он.

Как напоминают в Службе вице-премьера, Д.ТАБАЧНИК поставил задачу перед Министерством образование и науки Украины разработать нормативно-правовую базу, которая бы позволила уже со следующего года результаты экзаменационного тестирования в школе автоматически признавать как вступительные экзамены в высших учебных заведениях.

Кроме того, вице-премьер-министр убежден, что необходимо вдвое увеличить количество тестовых вопросов и время для ответа. По мнению Д.ТАБАЧНИКА, именно такой подход поможет синхронизировать время, которое отводится на выпускные экзамены в средней школе и вступительные экзамены в высшей. Также, по его словам, такой подход существенно уменьшит вес ошибки учеников и даст им возможность более полно и разносторонне продемонстрировать свой уровень знаний в других вопросах.