Двери в британских роддомах расширили из-за тучных женщин

Большинство британских родильных отделений расширили дверные проемы для того, чтобы принимать рожениц с избыточным весом, пишет газета The Daily Mail.

Данная мера была вызвана тем, что в последнее время в Великобритании значительно увеличилось число беременных женщин, страдающих от ожирения. На национальной конференции акушеров, которая прошла на минувшей неделе в Британской библиотеке, представители ведущих клиник, а также более чем 30 родильных отделений Лондона признали, что расширили дверные проемы, в среднем, на 10 сантиметров.

Акушер Джо Моддер (Jo Modder), сотрудница государственного фонда CEMACH (Confidential Enquiry Into Maternal And Child Health), изучающего проблемы материнства, заявила, что в некоторых британских больницах даже были случаи, когда рожавших женщин не могли поместить в палату - именно из-за узких дверных проемов.

На конференции стал известно, что общие затраты британских больниц на расширение проемов, а также на покупку специальных "усиленных" кроватей, способных выдерживать вес до 250 килограммов, составили приблизительно 50 миллионов фунтов стерлингов (около 72 миллионов долларов США).

По данным медиков, почти у 50 процентов рожениц в Великобритании диагностируется ожирение. Особенно высок процент тучных рожениц в Ливерпуле, Глазго и Лондоне. Специалисты фонда CEMACH ставят диагноз "ожирение" беременной, если вес ее тела превышает 100 килограммов, либо если индекс массы тела (BMI) выше 35 (отношение массы тела к квадрату роста).

Лента.ру