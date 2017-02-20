Шевченковская премия: стали известны лауреаты 2017 года

Об этом сообщил член Шевченковского комитета Ростислав Семкив.

Среди претендентов на премию были Виталий Портников (публицистический цикл в двух книгах: "Богородиця у синагозі" и "Тюрма для янголів"), Василий Портяк (книга "Охоронителі діви"), Андрей Содомора (книга "Поезія. Проза"), Андрей Цаплиенко (сборник рассказов "Книга змін", серия телесюжетов с линии фронта), Иван Яцканин (книги "Мить блискавки" и "Пора вузеньких вулиць").

В номинации "Музыкальное искусство" победила Богдана Фроляк за симфонию-реквием "Праведная душе...", хоровую кантату "Колір" и музыкальное произведение "Присниться сон мені".

Премию в номинации "Визуальные искусства" получил Николай Малышко за художественный проект "Линия".

В номинации "Кино" премию получил Степан Коваль, снявший анимационный сериал "Моя країна – Україна".

Размер Шевченковской премии в 2016 году составил 192 тысячи гривен. Присуждает ее президент Украины на основании рекомендаций Комитета премии. Недавно президент обновил состав комитета, куда теперь входят 24 деятеля культуры и искусства. Главой комитета является писатель Юрий Щербак.