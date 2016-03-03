Шевченковская премия-2016: среди лауреатов - политзаключенный Сенцов

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня в Киеве.

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Согласно указу президента от 2 марта, премии получили:

художник Михаил Гуйда - за цикл живописных произведений «В едином пространстве»;

публицист Левко Лукьяненко - за произведения в 13 томах «Шлях до відродження» («Путь к возрождению»);

балетмейстер Раду Поклитару - за балеты «Лебединое озеро», «Женщины в ре миноре», «Долгий рождественский обед» и балет-триптих «Перекресток»;

артистка Анжелина Швачка - за исполнение ведущих партий в оперных спектаклях и популяризацию украинского музыкального наследия.

Премию не смог получить незаконно приговоренный в РФ к 20 годам заключения режиссер Олег Сенцов, которому премия присуждена за художественные фильмы «Гамер» и «Носорог».

В этом году размер Шевченковской премии составляет 192 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на церемонии Порошенко выразил убеждение, что Сенцов обязательно вернется в Украину из российской неволи.