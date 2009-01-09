Для борьбы с пиратами создана Объединенная опергруппа

Пятый флот ВМС США в Бахрейне объявил об образовании новой международной военно-морской миссии для борьбы с пиратством в Аденском заливе, в Индийском океане и в Красном море, сообщило агентство Франс Пресс.

Associated Press, в свою очередь, сообщает, что начальником объединенного командования назначен контр-адмирал ВМС США Теренс Макнайт (Terence McKnight).

Миссия получила название CTF 151 ("Combined Task Force 151") - "151-я Объединенная оперативная группа".

Как ожидается, в работе миссии, которая начнет выполнять свои функции уже в январе, примут участие более 20 государств, список которых пока не сообщается.

В декабре 2008 года страны ЕС одобрили первую в истории Евросоюза военно-морскую миссию "Аталанта". Предполагается, что она продлится год. В ней задействованы военные корабли и палубные вертолеты Великобритании, Франции, Греции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Бельгии, а также три самолета для ведения разведки на море. Общая численность личного состава, участвующего в операции - 1200 человек.

Миссии поручена защита судов, доставляющих в сомалийские порты гуманитарные грузы по линии Всемирной продовольственной программы. Кроме того, перед европейцами поставлена задача защищать от нападения пиратов все транзитные суда, проходящие вдоль берегов Сомали.

По данным ООН, в 2008 году у берегов Африканского Рога зарегистрировано 120 случаев нападения пиратов, были захвачены 35 торговых судов и 600 членов экипажей. В настоящее время, по данным СМИ, в плену у сомалийских пиратов находятся 14 судов и около 280 моряков.

РИА “Новости”