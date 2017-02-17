В Музее истории Украины во Второй мировой открылась экспозиция "Украинский восток"

20:52, 17 февраля 2017
Общество
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Историю более двух сотен украинских бойцов теперь можно ощутить в столичном музее Второй мировой.

В Музее истории Украины во второй мировой открылась экспозиция

Там сегодня открылась новая экспозиция, которая называется "Украинский восток". Это вещи, с которыми так сложно расставаться семьям погибших, это артефакты, которые сами принесли участники боев. Все экспонаты аутентичные. Даже кровь на носилках с обстрелянной скорой работники музея оставили для истории.

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