В Музее истории Украины во Второй мировой открылась экспозиция "Украинский восток"

Там сегодня открылась новая экспозиция, которая называется "Украинский восток". Это вещи, с которыми так сложно расставаться семьям погибших, это артефакты, которые сами принесли участники боев. Все экспонаты аутентичные. Даже кровь на носилках с обстрелянной скорой работники музея оставили для истории.