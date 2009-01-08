Начался второй этап эвакуации украинцев из Газы

Сегодня начался второй этап эвакуации граждан Украины, которые выразили желание покинуть территорию сектора Газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по данным Посольства Украины в Государстве Израиль, в пункт пропуска Эрез на израильско-палестинской границе прибыло около 40 граждан Украины. После пересечения границы колонна автобусов с эвакуированными гражданами будет следовать по территории Израиля и прибудет в пункт пропуска Албени на израильско-иорданской границе. В упомянутом пункте пропуска их встретят представители Посольства Украины в Иордании, которым поручено обеспечить встречу соотечественников и оказать им всестороннее содействие и помощь в возвращении в Украину.

Ситуация в Секторе Газа находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Израиле, Представительстве Украины при Палестинской национальной администрации, посольствах в Хашимитском Королевстве Иордания, Арабской Республике Египет и в Департаменте консульской службы МИД Украины.