Конституционный Суд займется бюджетом и «преемником» Семенюк

В Конституционный Суд Украины сегодня, 8 января, поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу соответствия Конституции распоряжения Кабинета Министров «О временном возложении исполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества Украины на Дмитрия ПАРФЕНЕНКО» от 27 декабря 2008 года № 1599-р.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Также Конституционный Суд сегодня получил представление главы государства по поводу конституционности положений статьи 86 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 года № 835-VI.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, 2 января Президент остановил действие распоряжения Кабмина о назначении заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

По убеждению главы государства, ни Конституция Украины, ни законы Украины не относят к полномочиям Кабинета Министров решение вопроса о временном возложении исполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества Украины.

Также Президент 2 января обратился в КС для решения вопроса о соответствии Конституции Украины статьи 86 Закона "О Государственном бюджете на 2009 год" (об ограничении права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков).

Статья 86 госбюджета на 2009 год обязывает Национальный банк Украины согласовывать порядок рефинансирования коммерческих банков с Кабинетом Министров.