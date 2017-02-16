За антиукраинский контент: Шкиряк предлагает заблокировать "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предлагает заблокировать в Украине российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" в рамках борьбы с информационной агрессией России и для предотвращения антиукраинских проявлений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, 2017 год должен стать годом борьбы с информационной агрессией России против Украины.
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«И, я думаю, одним из шагов этой борьбы должно стать блокирование социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые полностью принадлежат России и контролируются российскими спецслужбами, и сегодня являются основными поставщиками антиукраинского контента, который распространяется в интернете», – сказал Шкиряк и добавил, что Министерству образования надо ввести в школах разъяснительную работу среди учащихся о вреде этих социальных сетей.
Стоит отметить, что в США планируют создать центр для ведения информационной войны против России.
Как известно, ранее журналисты рассказали, почему пользователи соцсетей помогают распространять фейки.