Журналисты рассказали, почему пользователи соцсетей помогают распространять фейки

Поток фейковых новостей, распространяющихся в сети, усиливается, а пользователи часто не готовы "отфильтровать" пропаганду и только способствуют ее тиражированию. Стремление людей первыми поделиться свежими новостями помогает фейкам быстро шириться в соцсетях. Об этом британский журналист и основатель сайта для взаимодействия журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс рассказал в комментарии "Новому времени".

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Действие пропаганды журналист иллюстрирует на примере видео, которое появилось в интернете незадолго до референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах. На видео представившиеся бойцами батальона "Азов" военные сжигают нидерландский флаг и угрожают королевству терактами.

"Видео оказалось подделкой, которую растиражировали сайты, связанные с российскими фабриками троллей", — рассказывает Хиггинс, добавляя, что нидерландские сайты тоже распространяли фальшивое видео, но уже с другой целью — политической.

С появлением интернета дезинформация получила широкие возможности для распространения. И в последние несколько лет массив ложных новостей начал расти особо активно под влиянием двух факторов — политики и денег, считает Джейн Элизабет из American Press Institute. Главное оружие в войне с потоком фейковых новостей — это технологии и образование. Причем образование выступает как орудием, так и целью такой борьбы, подчеркивает она.

"Родители, религиозные лидеры, библиотеки, музеи, общественные организации — все они своего рода педагоги и должны помогать обучать людей ориентироваться в этом запутанном цифровом мире", — считает эксперт.

На фоне усиления потока псевдоновостей усиливается и сопротивление. На стороне борцов за правду выступают как глобальные объединения — в том числе Bellingcat и международная сеть фактчекеров IFCN, так и локальные организации. В США, к примеру, проверкой высказываний политиков занимаются PolitiFact и FactCheck.org, а известным разрушителями неправдивых новостей слывет медиакомпания Buzzfeed. В Украине аналогичную работу выполняют организации StopFake.org, Factcheck.com.ua и VoxCheck.

Профессор маркетинга в Университете Пейса в Нью-Йорке Ларри Киагорис высказал схожее мнение: "Мы должны учить людей более критично относиться к информации, которую они получают". По его наблюдениям, современная аудитория практически не тратит времени на анализ самих новостей и их источника.

Издание отмечает, что из тысячи опрошенных компанией Pew Research Center американцев, четверть признались, что делились фальшивыми новостями в социальных сетях. И 14% из них уже тогда знали, что новости — неправдивые.

Больше о борьбе с фейковыми новостями читайте в статье в свежем номере журнала "Новое время".