В США планируют создать центр для ведения информационной войны против России - СМИ

В США намерены создать центр для ведения информационной войны против России. Об этом сообщает The Daily Beast.

Издание сообщает, что открытие центра ожидается уже в этом году. На его работу будет выделено 160 миллионов долларов.

Отмечается, что по мнению инициаторов создания межведомственного Центра глобального взаимодействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковый новостями, сенаторов Роба Портман и Криса Мерфи, орган поможет защитить интересы США и союзников.

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"Эта организация поможет защитить наши интересы и интересы наших союзников ... за счет прямого противодействия лжи и недостоверности в СМИ", - отметил сенатор Портман.

Американские СМИ указывается, что Центр будет следить за пропагандистскими кампаниями за рубежом, анализировать их и противостоять.

Центр будет также выделять гранты для зарубежных журналистов, частных компаний и общественных организаций, таких как Bellingcat или StopFake.org, которые предоставляют достоверную информацию, а также противодействуют неправдивой российской пропаганде в Украине.

Как сообщал УНИАН ранее, Facebook вместе с французскими СМИ запустили проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов.

В сообщество фактчекеров вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, l'express, Libération и 20 Minutes. Пользователи французской версии фейсбука смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, такие публикации отправят на проверку на специальный портал.