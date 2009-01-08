В Польше запасов газа для стабильной работы хватит на три недели

В Польше с вечера 7 января началось ограничение потребления газа промышленными потребителями.

В то же время, как заявил вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК, Польша имеет достаточные запасы газа, чтобы удержать в стабильном состоянии национальную экономику в течение трех недель, сообщает TVN24.

В.ПАВЛЯК обсудил в среду вечером ситуацию с поставками газа в Польшу с Президентом Лехом КАЧИНЬСКИМ, взгляды которого на разрешение газового конфликта Украины и России отличаются от правительственных позиций.

В.ПАВЛЯК заявил, что встреча, которая продолжалась 40 минут, ставила целью согласовать позиции Президента и правительства по газовому конфликту накануне визита Л.КАЧИНЬСКОГО в Чехию и премьера Дональда ТУСКА - в Словакию.

«Как правительство, так и Президент подчеркивают необходимость быстрейшего решения газового спора», - сказал В.ПАВЛЯК журналистам после встречи с Президентом.

По данным польских СМИ, Л.КАЧИНЬСКИЙ планирует сегодня в Праге обсудить российско-украинский газовый конфликт с властью Чехии, которая 1 января председательствует в Европейском Союзе.

Сегодня же Д.ТУСК посетит Братиславу, где состоится чрезвычайный саммит стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия), посвященный газовому спору.

Раньше Л.КАЧИНЬСКИЙ, по данным польских СМИ, заявил, что Польша должна стать на сторону Украины в газовом споре с Россией. В то же время министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ был более сдержанным в комментариях, призвав не обострять конфликт.

Как сообщал УНИАН, в Польше утром 7 января прекращены поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему (через которую импортирует 40% общего объема импорта газа).

Польский национальный нефтегазовый оператор PGNIG сообщил 7 января, что благодаря большим поставкам через белорусскую ГТС компенсирует недопоставки из Украины на более чем 80%.

Кроме этого, компания начала отбор газа из хранилищ, которые, по данным PGNIG, заполнены на 85%.

Польша для обеспечения внутренних потребностей импортирует около 60% газа, свыше 90% которого - из России и через российскую ГТС от поставщиков в Центрально-Восточной Азии.

PGNIG впервые заявил о сокращении поставок через Украину 2 января на 11%.

6 января польская компания сообщила, что получает через украинскую ГТС всего 15% законтрактованного газа.

Польша получает газ двумя маршрутами: через Беларусь и Украину.