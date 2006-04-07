В Киеве - дождь со снегом

8 апреля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В западной части без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла. На остальной территории пройдут дожди, ночью в северных областях местами с мокрым снегом (днем в большинстве северных и центральных областей преимущественно без осадков.). Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в северных и местами центральных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла. Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. В Закарпатье без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, в горах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 9-10 апреля ожидается переменная облачность. 9 апреля ночью в восточной части, 10 апреля днем в западных областях пройдет дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, 9 апреля в западных, северных, местами центральных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 12-17° тепла, в южной части и в Прикарпатье до 20° тепла. В Закарпатье без осадков, лишь днем 10 апреля дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла (в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла).

11 апреля в западной части, 12 апреля на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается дождь. Температура ночью 2-7° тепла, 12 апреля в северных и западных областях около 0°; днем 11 апреля 12-17°, 12 апреля 8-13° тепла.

В г. Киеве и области 8 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью - дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 5-7° тепла; по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

9-10 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9 апреля от 2° мороза до 3° тепла, 10 апреля 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

11 апреля без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°; 12 апреля временами дождь, температура ночью около 0°, днем 8-13° тепла.