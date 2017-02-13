Во Львове активисты на средства Норвегии обучают ветеранов АТО, как стать предпринимателями

Бесплатное трехмесячное обучение смогут пройти до 30 человек. Об этом Zaxid.net сообщил координатор ОО «Западноукраинская инициативная группа» Константин Левченко.

По его информации, будущим предпринимателям будут преподавать основы менеджмента, маркетинга, управления персоналом, юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности. Дисциплины преподают специалисты-практики. После этого участники обучения будут иметь возможность поработать над собственными проектами.

Константин Левченко отметил, что такой образовательный курс проводят во второй раз. Из 30 человек, учившихся осенью, около 30% решили стать предпринимателями. В частности, один из участников начал выпуск футболок с петриковской росписью, другой запустил фотостудию, а еще один готовится открыть кафе.

Кроме того, в национальном университете «Львовская Политехника» в среду, 1 февраля, начнется очередной курс переподготовки уволенных в запас военнослужащих Вооруженных сил и членов их семей, по программе «Английский язык и цифровые коммуникации».

«Во время курса слушатели получают знания, необходимые для работы интернет-маркетологом, а это сейчас востребованная специальность», – отметил Константин Левченко. Он уточнил, что с 19 сентября до 22 декабря 2016 года этот курс во Львове прошли 40 бывших военнослужащих.

В целом этот проект реализуется на средства, предоставленные Министерством иностранных дел Королевства Норвегия в сотрудничестве с 16 высшими учебными заведениями в Украине.