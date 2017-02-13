Украинофоб Охлобыстин готов "по призыву" воевать на стороне боевиков против Украины

"Вряд ли я стал бы медиком, потому что я не медик. Вряд ли замполитом, потому что не имею соответствующее образование. Что-нибудь рядовое, как все обычные люди. Я человек простой", - прокомментировал Охлобыстин возможное участие в войне на Донбассе на стороне боевиков, пишет Говорит Москва.

При этом актер-украинофоб подчеркнул, что готов вступить в ополчение только по призыву.

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«Я же священнослужитель, хоть и под запретом, мне нельзя оружие носить. Если бы это не препятствовало... По большом счёту, если произойдет какой-то призыв, возникнет необходимость, то можно не сомневаться. Это же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский писатель Захар Прилепин вступил в ряды боевиков на Донбассе - октября 2016 года занимает "должность заместителя командира батальона" по работе с личным "ДНР".