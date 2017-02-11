Жадан заявил, что белорусские силовики не разрешили позвонить в посольство Украины

Задержанный в Белоруссии украинский писатель Сергей Жадан заявил, что силовики отказывали ему в просьбе позвонить в Посольство Украины. Об этом он сообщил в эфире одного из национальных телеканалов.

«На мою просьбу позвонить в украинское посольство мне отказали. На мои аргументы, что я писатель, который приехал на международный литературный фестиваль, тоже никто внимания не обратил», - сказал Жадан.

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По словам писателя, ситуация с его задержанием закончилась штампом в паспорте о запрете въезда в Беларусь.

«Такая странная вещь: там нет даты, до которой этот запрет действует», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Беларуси милиционеры ворвались в гостиничный номера Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере. Силовики ставили Жадану вопрос о причастности к терроризму, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

Сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что МИД Украины готовит ноту протеста против задержания Жадана.