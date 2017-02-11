Милиция Беларуси запретила въезд украинскому писателю Сергею Жадану

Милиция Беларуси вынесла решение о запрете на въезд на территорию страны украинскому писателю Сергею Жадану.

Как сообщил Жадан на своей странице в Facebook, его задержали сегодня ночью и всю ночь продержали в камере.

"Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение", - написал он.

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"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - отметил писатель.

По словам Жадана, ему пришлось переночевать в камере, утром 11 февраля ему задавали вопросы о терроризме.

"В конце концов поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - сообщил Жадан.

Писатель обратился в Министерство иностранных дел и посольство Украины с просьбой отреагировать на ситуацию, при которой украинского гражданина без объяснений и причин держат в камере белорусские силовики.