Участники блокады Донбасса перекрыли дорогу Ясиноватая - Константиновка

Участники блокады Донбасса перекрыли основную торговую магистраль на направлении Ясиноватая - Константиновка на участке вблизи станции Фенольная.

Об этом сообщается на странице "Штаб блокады Донбасса" в Facebook.

"Для предотвращения возможных манипуляций штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщениям, ночью активисты остановили локомотив с 60 вагонами, сейчас продолжаются работы по устройству редута.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике. На сегодня на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.

В "ДТЭК-Энерго" сообщили, что блокирование железнодорожного участка в районе населенных пунктов Горское-Золотое Луганской области может негативно сказаться на обеспечении углем ТЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что полная блокада поставок угля из зоны АТО приведет к веерным отключениям электроэнергии. Он подчеркивает, что ответственность за принятие или непринятие решения по блокаде поставок дефицитного угля антрацитовой группы, которое сжигается на многих ТЭС на подконтрольной Украине территории и поставляется из зоны проведения АТО, должна взять на себя Верховная Рада.

"Это политическое решение и его должна принять только Верховная Рада Украины. "Махновщины" быть не должно. Если вы принимаете решение о полной блокаде, то эту блокаду должны проводить не добровольцы, а СБУ, армия и другие силовые структуры", - сказал министр.

По данным "Укрзализныци", убытки от блокады двух железнодорожных перегонов на линии разграничения в зоне АТО уже превысили 40 миллионов гривень.