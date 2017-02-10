Отношение россиян к Украине стало лучше - опрос
Отношение населения Украины к России остается неизменным, отношение населения России к Украине за 2016 год стало лучше.
Согласно опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если в сентябре количество тех, кто положительно относится к Украине составляло 26%, в декабре составляет 34%.
Однако это количество все равно меньше количества положительно настроенных к России украинцев - 40%.
По сравнению с сентябрем 2016 количество негативно настроенных украинцев к России не изменилсь, составляет 47%. В России это количество составляет 54% (в сентябре было 56%)
По сравнению с сентябрем 2016 количество украинцев, положительно настроенных к России увеличилось в Южном (с 58% до 65%) и Восточном регионах (с 47% до 63%). В других регионах это количество уменьшилось: В Западном - с 26% до 16%, в Центральном - с 35% до 31%.
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По сравнению с сентябрем 2016 количество украинцев, негативно настроенных к России наиболее существенно уменьшилось только в Восточном регионе (с 32% до 17%), несколько уменьшилось в Южном регионе (с 27% до 25%). В Западном и Центральном регионах это количество увеличилось: В Западном - с 63% до 75%, в Центральном - с 51% до 53%.
С 3 по 12 декабря 2016 года КМИС опросил 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).