В Харькове женщине не удалось совершить самоубийство в метро из-за машиниста, который экстренно затормозил

В харьковском метрополитене, на станции «Южный вокзал» женщина бросилась под поезд, однако машинист успел вовремя затормозить. Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

Согласно его сообщению, женщина – жива, ее подняли с рельсов без видимых повреждений.

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"Час назад на станции "Южный вокзал" женщина бросилась под поезд. Машинист - молодец, не растерялся, применил экстренное торможение. Женщину подняли с рельсов. Сейчас с ней работает полиция. Вроде бы не только жива, но и видимых повреждений нет. Через пять минут после инцидента было подано напряжение, и поезда пошли в обычном режиме", – написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове 35-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув под поезд метрополитена.

По данным полиции, станцию метро закрыли для обслуживания пассажиров. Мужчину с травмами доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.